Режиссер «Миллионера из трущоб» поставит танцевальную адаптацию «Матрицы»

Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»

Дэнни Бойл выступит режиссером танцевальной адаптации блокбастера «Матрица». Об этом сообщает Deadline.

Премьера постановки «Освободи свой разум» по мотивам «Матрицы», описанной как «масштабное иммерсивное представление», состоится в октябре. «Сочетая хип-хоп хореографию сотен танцоров с новейшим дизайном, шоу отправит зрителей в захватывающее путешествие по "Матрице"», — рассказали создатели проекта.

Дэнни Бойл получил «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб». Кроме того, режиссер работал над церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в которой было задействовано 7500 волонтеров, а также над серией музыкальных и танцевальных номеров.