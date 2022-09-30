Режиссер «Миллионера из трущоб» поставит танцевальную адаптацию «Матрицы»

Дэнни Бойл выступит режиссером танцевальной адаптации блокбастера «Матрица». Об этом сообщает Deadline.
Премьера постановки «Освободи свой разум» по мотивам «Матрицы», описанной как «масштабное иммерсивное представление», состоится в октябре. «Сочетая хип-хоп хореографию сотен танцоров с новейшим дизайном, шоу отправит зрителей в захватывающее путешествие по "Матрице"», — рассказали создатели проекта.
Дэнни Бойл получил «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб». Кроме того, режиссер работал над церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в которой было задействовано 7500 волонтеров, а также над серией музыкальных и танцевальных номеров.
Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людях после гибели человеческой цивилизации. В 2021 году на экраны вышел новый фильм культовой киновселенной — «Матрица: Воскрешение», в котором к своим ролям вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. «Матрица 4» стала сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.