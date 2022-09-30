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30 сентября 2022, новость

Режиссер «Миллионера из трущоб» поставит танцевальную адаптацию «Матрицы»

Постановка по мотивам культового блокбастера получила название «Освободи свой разум»
Киану Ривз в фильме «Матрица. Перезагрузка»

Дэнни Бойл выступит режиссером танцевальной адаптации блокбастера «Матрица». Об этом сообщает Deadline.

Премьера постановки «Освободи свой разум» по мотивам «Матрицы», описанной как «масштабное иммерсивное представление», состоится в октябре. «Сочетая хип-хоп хореографию сотен танцоров с новейшим дизайном, шоу отправит зрителей в захватывающее путешествие по "Матрице"», — рассказали создатели проекта.

Дэнни Бойл получил «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб». Кроме того, режиссер работал над церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в которой было задействовано 7500 волонтеров, а также над серией музыкальных и танцевальных номеров.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году, за ней последовали продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Картины рассказывали о борьбе выживших в бою с разумными машинами людях после гибели человеческой цивилизации. В 2021 году на экраны вышел новый фильм культовой киновселенной — «Матрица: Воскрешение», в котором к своим ролям вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. «Матрица 4» стала сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.

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