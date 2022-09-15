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15 сентября 2022, новость

Вадим Верник госпитализирован с коронавирусом

Врачи оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое
Вадим Верник | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Известного российского телеведущего Вадима Верника — брата актера Игоря Верника — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает издание Mash в Telegram.

По предварительным данным, телеведущий заразился COVID-19 и пытался самостоятельно бороться с температурой и кашлем, но из-за проблем с сердцем его самочувствие ухудшилось. Верника доставили в одну из московских больниц.

Отмечается, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

В июле 2021 года сообщалось о госпитализации Игоря Верника. Уточнялось, что он попал в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Однако позднее брат артиста опроверг информацию о госпитализации, отметив, что с его родственником все в порядке.

Вадим Верник — главный редактор журнала «ОК!», заместитель художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова. Был ведущим телепрограмм «Кто там...» и «2 ВЕРНИК 2» на телеканале «Культура». Также он снял цикл документальных фильмов о балерине Майе Плисецкой, актере Олеге Табакове, виолончелисте Мстиславе Ростроповиче и о многих других деятелях искусства.

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