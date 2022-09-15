Вадим Верник госпитализирован с коронавирусом

Вадим Верник | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Известного российского телеведущего Вадима Верника — брата актера Игоря Верника — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает издание Mash в Telegram.

По предварительным данным, телеведущий заразился COVID-19 и пытался самостоятельно бороться с температурой и кашлем, но из-за проблем с сердцем его самочувствие ухудшилось. Верника доставили в одну из московских больниц.

Отмечается, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

В июле 2021 года сообщалось о госпитализации Игоря Верника. Уточнялось, что он попал в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Однако позднее брат артиста опроверг информацию о госпитализации, отметив, что с его родственником все в порядке.