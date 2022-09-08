Елена Проклова призналась, что устала от творческой деятельности

Елена Проклова | Источник: PersonaStars

Актриса Елена Проклова в интервью PROZvezd заявила, что за 60 лет творческой жизни устала от своей работы.

«Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала», — призналась Проклова.

Она подчеркнула, что сейчас ей больше всего хотелось бы отдыхать. Артистка назвала лучшим отдыхом для себя работу в саду. По словам Прокловой, садоводство заменяет ей спортзал, так как ей не нравится «просто двигать руками-ногами».