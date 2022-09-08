Елена Проклова призналась, что устала от творческой деятельности

Актриса Елена Проклова в интервью PROZvezd заявила, что за 60 лет творческой жизни устала от своей работы.
«Судьба меня всю жизнь баловала ролями, хорошими режиссерами, партнерами, поэтому, жаловаться мне не на что. Конечно, за 60 лет творческой жизни, я немного устала», — призналась Проклова.
Она подчеркнула, что сейчас ей больше всего хотелось бы отдыхать. Артистка назвала лучшим отдыхом для себя работу в саду. По словам Прокловой, садоводство заменяет ей спортзал, так как ей не нравится «просто двигать руками-ногами».
Елена Проклова известна по ролям в картинах «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева».
Напомним, в начале 2022 года Елена Проклова была госпитализирована с инсультом. Актриса заявляла, что у нее «наилучший вариант инсульта» — не повреждены двигательные и умственные функции. В начале сентября она также рассказала, что продолжает медикаментозное лечение.