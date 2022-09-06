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6 сентября 2022, новостьСъемки

Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото

Актеры приступили к работе над сериалом «Открытый брак»
Антон Васильев и Марина Александрова

В Москве стартовали съемки проекта «Открытый брак» с Мариной Александровой и звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым в главных ролях.

В центре сюжета многосерийной драмы — семейная пара, Сева и Оксана. Им за сорок, у них трое детей, большая квартира в центре Москвы, сложившиеся карьеры. Казалось бы, образцовая пара, но однажды, под влиянием нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе — впервые за 20 лет брака. Она признается в этом мужу и предлагает попробовать открытый брак. Супруги ступают на неизведанную территорию, где им предстоит заново пересмотреть отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом.

Режиссерское кресло проекта занял Иван КитаевУнивер», «Бывшие», «Без правил»). Он рассказал, что сценарий подкупил его тем, как гармонично в нем сочетаются сложные переживания и искания героев с откровенно комедийными ситуациями: «Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом — привлекательная и сложная задача для режиссера и актеров».

Антон Васильев, Иван Китаев и Марина Александрова

Китаев признается, что как только прочитал сценарий, решил предложить продюсерам тех своих любимых актеров, которых увидел в этой истории и с которыми хочет работать, и взяться за проект, если они согласятся.

Помимо Александровой и Васильева, в сериале появятся Владимир Яглыч, Полина Максимова, Гоша Куценко, Кирилл Плетнев, Константин Крюков.

Съемки «Открытого брака» пройдут в Москве и Московской области и продлятся до конца декабря.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году.  

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