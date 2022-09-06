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6 сентября 2022, новость

Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву

Художник уверен, что актриса повысит рейтинги проекта
Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Народный художник России Никас Сафронов вступился за телеведущую Ларису Гузееву, появление которой на экране в качестве ведущей шоу «Голос 60+» у некоторых зрителей и звезд вызвало негативную реакцию. Слова Сафронова цитирует портал Prozvezd.

Сафронов напомнил, что Гузеева — профессиональная актриса с огромным опытом работы телеведущей и справится с любой программой. «Да, она может быть жесткой и прямолинейной, но при этом одновременно трогательной и душевной. Думаю, благодаря этому она сможет и поддержать проигравших, и унять зарвавшихся участников. Уверен, что с ее появлением рейтинги "Голоса" станут даже выше», — сказал он.

По словам Сафронова, многие зрители действительно привыкли к харизматичному Дмитрию Нагиеву, который вел шоу «Голос» последние 10 лет. «Наверное, опасно было бы делать замену на того, кто не варился в телевизионной кухне и пока в силу малоопытности не очень хорошо умеет работать на камеру. Тогда, вероятно, это был бы риск», — предположил он.

Напомним, Нагиев покинул пост ведущего музыкального шоу «Голос 60+»: после десяти лет работы в проекте шоумен решил взять творческую паузу. Позже он прокомментировал свой уход, заявив, что не будет вести музыкальные шоу «Голос» и «Голос 60+» на «Первом канале» как минимум в течение одного сезона. 

«Голос 60+» стартовал в телеэфире в воскресенье, 4 сентября. Ранее появились первые фото со съемок «слепых» прослушиваний. Финал шоу пройдет в прямом эфире. Победитель сезона определится в ходе зрительского голосования.

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