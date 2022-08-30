Стали известны имена героев нового шоу от создателей «Маски»

Тимур Вайнштейн и жюри шоу «Аватар»

На прошедшей в минувшие выходные онлайн-презентации нового музыкального шоу «Аватар» были раскрыты все аватары первого выпуска, ожидающегося в эфире НТВ в ближайшее время.

Генеральный продюсер Тимур Вайнштейн рассказал о правилах шоу и о том, как создавались цифровые аватары: «Мы взяли всем известных персонажей и придали им переосмысленный цифровой облик, чтоб это были не просто копии мультяшных героев из нашего детства, а по-настоящему современные образы, произведения искусства».

Продюсер назвал всех героев проекта: Дюймовочка, Русалочка, Леший, Мэри Поппинс, Емеля, Человек-амфибия, Красная Шапочка, Белоснежка и Джинн. Управлять ими будут профессионально поющие знаменитости из специально оборудованного павильона.

Лазарев поделился своими впечатлениями от съемок в проекте: «Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера "Браво!" организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию!»

Напомним, по правилам шоу, в каждом выпуске будет 9 уникальных аватаров, разделенных на три тройки. Членам жюри предстоит выбрать одного аватара из каждой тройки, которого они хотят открыть, а затем назвать имя артиста, который, по их мнению, скрывается за этим аватаром. Если жюри угадают, то аватар участника исчезнет, а на сцене появится тот, кто все это время управлял им. Если судьи ошиблись, аватар сохраняет тайну своей личности и продолжает участие в шоу.

Таким образом, в каждой программе проект могут покинуть сразу несколько аватаров, а в следующем выпуске их места займут новые звезды и их новые аватары. В случае если жюри никого не угадает в течение выпуска, то аватары в том же составе продолжат участие в шоу.