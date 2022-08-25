Звезда «Эйфории» Барби Феррейра покинула сериал

Барби Феррейра | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра покинула шоу и не вернется к прославившей ее роли полной девушки Кэт Эрнандес в третьем сезоне проекта. Об этом она рассказала на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам 25-летней Феррейры, она посвятила четыре года воплощению на экране «самого особенного и загадочного персонажа». «Надеюсь, что многие смогли увидеть себя в ней, как и я, и что вы радовались тому, какой путь она совершила, чтобы стать собой. Я подарила ей всю заботу и любовь, надеюсь, это было заметно», — поделилась она.

Телеканал HBO пока не комментировал уход актрисы. В СМИ просачивались слухи о том, что у Феррейры был конфликт с создателем шоу Сэмом Левинсоном, но актриса уже опровергала их.