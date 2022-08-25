Звезда «Эйфории» Барби Феррейра покинула сериал

Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра покинула шоу и не вернется к прославившей ее роли полной девушки Кэт Эрнандес в третьем сезоне проекта. Об этом она рассказала на своей странице в одной из социальных сетей.
По словам 25-летней Феррейры, она посвятила четыре года воплощению на экране «самого особенного и загадочного персонажа». «Надеюсь, что многие смогли увидеть себя в ней, как и я, и что вы радовались тому, какой путь она совершила, чтобы стать собой. Я подарила ей всю заботу и любовь, надеюсь, это было заметно», — поделилась она.
Телеканал HBO пока не комментировал уход актрисы. В СМИ просачивались слухи о том, что у Феррейры был конфликт с создателем шоу Сэмом Левинсоном, но актриса уже опровергала их.
Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году. Сериал о молодых людях, зависимостях и отношениях получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон.