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25 августа 2022, новость

Звезда «Эйфории» Барби Феррейра покинула сериал

25-летняя актриса не вернется к прославившей ее роли Кэт Эрнандес
Барби Феррейра | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра покинула шоу и не вернется к прославившей ее роли полной девушки Кэт Эрнандес в третьем сезоне проекта. Об этом она рассказала на своей странице в одной из социальных сетей.

По словам 25-летней Феррейры, она посвятила четыре года воплощению на экране «самого особенного и загадочного персонажа». «Надеюсь, что многие смогли увидеть себя в ней, как и я, и что вы радовались тому, какой путь она совершила, чтобы стать собой. Я подарила ей всю заботу и любовь, надеюсь, это было заметно», — поделилась она.

Телеканал HBO пока не комментировал уход актрисы. В СМИ просачивались слухи о том, что у Феррейры был конфликт с создателем шоу Сэмом Левинсоном, но актриса уже опровергала их.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году. Сериал о молодых людях, зависимостях и отношениях получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон.

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