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24 февраля 2022, новость

Кустурица допустил, что попросит российское гражданство

В ближайшее время сербский режиссер возглавит труппу Театра российской армии
Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который станет главным постановщиком Центрального академического театра российской армии, заявил, что ему пока рано просить российское гражданство, добавив что обратится за ним позже. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень рано. Это будет позже», — сказал Кустурица отвечая на вопрос журналиста агентства о желании получить российский паспорт.

О том, что Кустурица принял предложение министра обороны Сергея Шойгу возглавить труппу Театра российской армии, стало известно 21 февраля. Как рассказал «Газете.Ру» на следующий день директор театра Иван Чурсин, даты представления нового главного режиссера актерам и подписания с ним контракта пока не определены.

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий в свою очередь заявил «Газете.Ру», что приглашение Эмира Кустурицы на одну из ведущих должностей Театра российской армии вызывает у него смешанные чувства. 

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