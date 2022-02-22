Стоянов и «Пушкин»: первые фото со съемок «Гостей из прошлого 2»

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Стартовали съемки продолжения фантастического сериала «Гости из прошлого». В новых сериях действие расширится во времени: героев Юрия Стоянова, Михаила Трухина и Алексея Макарова ждут приключения не только в 1980-х годах и нашем времени, но также в IX и XIX веках.

По сюжету, советский изобретатель Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) вместе с фарцовщиком Жориком (Евгений Егоров), двумя версиями внука из разных времен (Михаил Трухин и Евгений Михеев) и семьей Даниловых из 2020-го (Алексей Макаров, Анна Невская, Анастасия Акатова) пытается выбраться из пространственно-временной дыры, перемещаясь между эпохами. Герои должны разгадать тайну временной аномалии и сделать непростой выбор, который определит судьбу их мира.

Первый съемочный блок охватывает события XIX века. Работа над новым сезоном началась на территории Симонова монастыря. Здесь снимался эпизод, где герой Стоянова спорит со своим коллегой из XIX века — изобретателем Никодимом. «Первый день — и сразу острохарактерный образ. Мне нужно было играть человека, который принял лишнего, так что съемки начались весело», — рассказал актер.

Самыми массовыми сценами эпохи станут масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает героев, а одной из самых эффектных — дуэль Александра Пушкина при участии главных героев.

Над вторым сезоном работает новая команда под руководством Марии Кравченко, ранее снявшей «Родком» и «Жену олигарха». Работа над сценарием длилась более года, прорабатывались десятки концепций и вариантов развития истории. Производством проекта занимаются телеканал СТС и «Кинокомпания «Небо».

Креативный продюсер Алексей Харитонов рассказал: «Мы сохранили только героев, которым предложили совершенно новые обстоятельства для приключений. Будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные костюмы, известные исторические личности. Хочется создать комедию-развлечение, вызывающую как смех, так и эстетическое удовольствие от просмотра».