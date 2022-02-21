Пересильд с дочками, Милохин, Собчак, Шпица на вручении премии

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Приз за лучший онлайн-тревел проект года получил Антон Птушкин, который получает эту награду третий год подряд. Специального приза «Поехали!» за настоящую смелость и эмоции удостоились Юлия Пересильд и Клим Шипенко как первый киноэкипаж. В номинации «Интервьюер года» победила Ксения Собчак. Лучшим развлекательным шоу года стал проект «Что было дальше?». В номинации «Удачный год. Персона» победу одержал Даня Милохин.

Лучшим актером интернет-сериала был признан Юрий Стоянов в «Вампирах средней полосы». По поводу того, что в свои 64 года получает приз за достижение в веб-индустрии, актер пошутил: «Кто бы мог подумать?!». Он также поблагодарил сервис Start за то, что осуществили его актерскую перезагрузку. Спецприз «За самый яркий актерский дебют» получил Макар Хлебников за роль в «Пингвинах моей мамы».

Лучшим режиссером сериала стал Владимир Мирзоев, снявший сериал «Топи». В номинации «Лучшая актриса интернет-сериала» победили сразу две актрисы — Оксана Акиньшина (сериал «Контейнер») и Елена Тронина (Happy End).