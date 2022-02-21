Пересильд с дочками, Милохин, Собчак, Шпица на вручении премии

В Москве состоялась ежегодная Национальная премия в области веб-индустрии. Гостями и триумфаторами церемонии стали Юрий Стоянов, Юлия Пересильд, Артем Ткаченко, Денис Власенко, Макар Хлебников, Александр Цыпкин, Анна Банщикова, Маргарита Аброськина, Андрей Смоляков, Екатерина Шпица, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Эльдар Джарахов, Евгения Медведева, Максим Голополосов, Даня Милохин, Елена Тронина, Александр Котт, Юрий Быков, Мари Краймбери, Сергей Бондарчук-мл., Мария Андреева и другие. Ведущими церемонии стали Ксения Собчак и Иван Ургант.
Приз за лучший онлайн-тревел проект года получил Антон Птушкин, который получает эту награду третий год подряд. Специального приза «Поехали!» за настоящую смелость и эмоции удостоились Юлия Пересильд и Клим Шипенко как первый киноэкипаж. В номинации «Интервьюер года» победила Ксения Собчак. Лучшим развлекательным шоу года стал проект «Что было дальше?». В номинации «Удачный год. Персона» победу одержал Даня Милохин.
Лучшим актером интернет-сериала был признан Юрий Стоянов в «Вампирах средней полосы». По поводу того, что в свои 64 года получает приз за достижение в веб-индустрии, актер пошутил: «Кто бы мог подумать?!». Он также поблагодарил сервис Start за то, что осуществили его актерскую перезагрузку. Спецприз «За самый яркий актерский дебют» получил Макар Хлебников за роль в «Пингвинах моей мамы».
Лучшим режиссером сериала стал Владимир Мирзоев, снявший сериал «Топи». В номинации «Лучшая актриса интернет-сериала» победили сразу две актрисы — Оксана Акиньшина (сериал «Контейнер») и Елена Тронина (Happy End).
Церемония вручения Национальной премии в области веб-индустрии проходит с 2018 года и ежегодно отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.