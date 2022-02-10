Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи

Роза Сябитова

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла истинный смысл передачи. В эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» она заявила, что суть шоу заключается в решении проблемы одиночества.

«Мы не телевизионное брачное агентство, мы программа о проблеме одиночества, поэтому мы всегда реагируем на модные тенденции. Все, что происходит, все изменения, которые происходят, — у нас», — объяснила телесваха суть шоу «Давай поженимся!». По словам ведущей, программа отражает современные реалии. К примеру, в шоу приглашают «инстадив», так как они в моде, заверила она.

«Женихи, правда, поумнели — особо не спешат. И знаете, им не нужны девы без образования, с финансовыми и другими сложностями и трудностями. Если у вас с этим все хорошо, то у вас шансы хорошие», — высказалась Сябитова о том, как менялись гости передачи за 14 лет существования программы.