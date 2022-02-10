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10 февраля 2022, новость

Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи

Роза Сябитова также рассказала, как изменились участники за время существования шоу
Роза Сябитова

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла истинный смысл передачи. В эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» она заявила, что суть шоу заключается в решении проблемы одиночества.

«Мы не телевизионное брачное агентство, мы программа о проблеме одиночества, поэтому мы всегда реагируем на модные тенденции. Все, что происходит, все изменения, которые происходят, — у нас», — объяснила телесваха суть шоу «Давай поженимся!». По словам ведущей, программа отражает современные реалии. К примеру, в шоу приглашают «инстадив», так как они в моде, заверила она.

«Женихи, правда, поумнели — особо не спешат. И знаете, им не нужны девы без образования, с финансовыми и другими сложностями и трудностями. Если у вас с этим все хорошо, то у вас шансы хорошие», — высказалась Сябитова о том, как менялись гости передачи за 14 лет существования программы.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Вместе с Сябитовой передачу ведет также Лариса Гузеева. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.

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