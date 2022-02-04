Прилучный снимается в новогодней комедии: первые фото с площадки

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького приступила к созданию новогодней комедии под рабочим названием «Дядя из Чикаго» с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным в главных ролях. Выход картины в прокат намечен на зиму 2022−2023 года. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника. В новом ярком образе выступит Гарик Сукачев — того самого дяди из Чикаго. У нас звездный актерский состав и отличная команда. Уверена, что фильм займет достойное место среди российских новогодних кинохитов», — рассказала генеральный продюсер студии Лика Бланк, которую процитировали в пресс-службе.

Режиссером проекта выступил Александр Баршак, роли в фильме также сыграют Алина Алексеева, Оскар Кучера и другие артисты. По словам Баршака, создатели искали артистов, которые способны к импровизации. «По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях киностудии имени Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно», — пояснил он.

По сюжету, главная героиня — ландшафтный дизайнер Катя — 31 декабря развозит новогодние елки заказчикам, а сам праздник планирует провести в одиночестве. Но ее мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этого, Катя соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго, и неожиданно оказывается втянута в приключение.