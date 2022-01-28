Минни Маус впервые наденет брюки

Классический персонаж студии Disney, мышка Минни Маус, впервые наденет брючный костюм, передает CBS.

Британский дизайнер Стелла МакКартни разработала для Минни Маус синий брючный костюм в горошек — такой наряд можно будет увидеть в развлекательных парках Disney.

«Я хотела, чтобы Минни Маус впервые надела брюки в парижском "Диснейленде", так что сделала для нее один из своих костюмов, синий смокинг, используя этичные ткани», — рассказывает МакКартни, которая надеется, что для нового поколения переодетая Минни Маус станет символом прогресса.

С 1928 года, когда вышел «Безумный самолет», первый мультфильм с участием Микки Мауса и его подруги, Минни Маус «носила» белые перчатки, красный бант, платье в горошек с панталонами и туфли на каблуке.

Наряд уже получил комплимент от Хиллари Клинтон — бывшего госсекретаря, а до того первой леди США, известной своей любовью к брючным костюмам.