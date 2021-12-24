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24 декабря 2021, новость

Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом

Звезда сериала «Тайны следствия» призналась, что болезнь протекала тяжело
Анна Ковальчук | Источник: PersonaStars

Актриса Анна Ковальчук рассказала, что в ноябре, в разгар киносъемок, участия в театральных постановках, а также съемок детской передачи на телевидении, она заразилась коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, пишет Woman`s Day. Как рассказала артистка изданию, через некоторое время ее госпитализировали.

«Начиная с меня с коронавирусом свалились 20 человек. Все болели очень серьезно», — призналась Ковальчук. Она добавила, что ноябрьскую праздничную неделю провела в больнице.

К декабрю, отметила звезда российского кино, она уже совершенно поправилась. Она рассказала, что особо ей дает силы участие в проекте передачи для детей. «Работа с детьми — отдушина, просто ручеек чистоты. Да это и работой не назовешь — настоящее счастье», — прокомментировала Ковальчук.

Анна Ковальчук широко прославилась после роли в сериале «Тайны следствия», где сыграла обаятельного следователя Марию Швецову. Кроме того, актриса играла булгаковскую Маргариту в «Мастере и Маргарите» — экранизации одноименного произведения, которую в начале 2000-х снял режиссер Владимир Бортко.

Уже несколько лет на канале «Спас» выходит передача «Тайны сказок с Анной Ковальчук», в которой она читает детям сказки. В 2020 году была удостоена звания народной артистки России.

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