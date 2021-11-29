Евгений Миронов отмечает 55-летие на репетициях в театре

Евгений Миронов | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино, продюсер, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов, которому в понедельник исполняется 55 лет, проведет юбилейный день рождения на репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Об этом именинник сообщил в интервью корреспонденту ТАСС.

«К цифрам я отношусь спокойно. Не собираюсь грустить или оглядываться назад, предпочитаю смотреть вперед и строить планы», — поделился Миронов накануне юбилея. «Вот сейчас мы готовимся к премьере спектакля “Мастер и Маргарита”, репетируем с Робером Лепажем (канадский режиссер) каждый день. И в день рождения тоже будем репетировать с утра до вечера. Так что мой день рождения отпразднуем потом, вместе с премьерой», — пообещал юбиляр.

Будучи актером, продюсером, худруком театра, Миронов, по его словам, не расставляет приоритеты в своей деятельности. «Я не размышляю по утрам, кем именно сегодня буду. Невозможно отделить одно от другого, и от третьего, четвертого, пятого. Одно помогает другому. Хочется успеть сделать как можно больше. Но главное — не всюду успеть, а все, за что берешься, делать честно, с полной отдачей, на совесть. Надеюсь, мне пока это удается», — сказал артист.

На вопрос, что заимствовал он у своих учителей, Миронов ответил, не задумываясь. «Ответственность, серьезное отношение к профессии, — перечислил он. — Главное — развиваться и не давать другим останавливаться. <…> Желательно, чтобы человек всю жизнь учился. Я и учусь всю жизнь, иначе невозможно и неинтересно».

Пожелание себе к дню рождения он тоже сформулировал сам:

Мечтаю о том, чтобы мои близкие — и семья, и друзья — были здоровы. Чтобы зараза, напавшая на человечество, поскорее отступила, и мы вернулись к жизни без вынужденных ограничений. Евгений Миронов

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. В 1986 году окончил Саратовское театральное училище. В 1990 году после окончания Школы-студии МХАТ (курс О. П. Табакова) был принят в труппу Московского Театра-студии п/р О. Табакова, где играл в легендарных спектаклях «Обыкновенная история», «Матросская тишина», «Звездный час по местному времени», «Еще Ван Гог…», «Страсти по Бумбарашу». С декабря 2006 года — художественный руководитель Государственного театра наций.

Активно занимается продюсированием кино, в 2012 году им была создана студия «Третий Рим», в которой он выступает в качестве художественного руководителя. Миронов является соучредителем благотворительных фондов «Артист» и «Жизнь в движении». Председатель попечительского совета Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория». Член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.