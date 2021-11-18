Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Станислав Садальский в Instagram анонсировал выход фильма с участием Анастасии Заворотнюк. Съемки проекта «Семейка Триллера» начались еще до болезни актрисы, но, несмотря на активную работу, были прерваны.
«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали…», — написал актер.
Он отметил, что оставалось доснять всего полчаса, но «работа остановилась на несколько лет». Спасти проект помогла работа художников-мультипликаторов.
«На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы. Так что готовьтесь, скоро вы увидите чудесную новогоднюю сказку для детей и взрослых режиссера Владимира Устюгова», — написал Садальский.
«Семейка Триллера» — это история о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли. По словам актера, он играет сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку.
Помимо Садальского и Заворотнюк, в проекте приняли участие Светлана Иванова, Александр Олешко и другие.