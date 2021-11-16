Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
16 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу

Звезды приняли участие в новом проекте «Две звезды. Отцы и дети»
36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

На «Первом канале» готовится к премьере новое шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором будут состязаться семейные дуэты. Известные артисты покажут, на что они способны, если они поют вместе.

Ведущими шоу «Две звезды. Отцы и дети» стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева. Судя по фото со съемок, в состав жюри вошли Валерия, Максим Галкин и Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой.

Новость
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение. Мне кажется, это очень интересный проект.
Жанна Бадоева

Участниками проекта станут Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.

Премьера состоится на «Первом канале» 28 ноября в 17.35. 

Две звезды. Отцы и дети
2021/Россия12+шоу талантовразвлекательное
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Нагиев
Александр Малинин
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Наташа Королева
Михаил Турецкий
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Дмитрий Певцов
Максим Галкин
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Жанна Бадоева
Таисия Повалий
Таїсія Повалій
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Валерия
Олег Газманов
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Родион Газманов
Две звезды. Отцы и дети
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Ольга Дроздова
Сергей Трофимов
Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках «Аквамена»
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»
Раненный Болдуином режиссер дал показания
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Тодоренко удивила необычным образом на съемках сериала
Пожарская и Серебряков на съемках нового фильма: первые фото
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото
Бузова стала участницей вокального шоу
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
Пугачева, Галкин, Бондарчук, Собчак на премьере «Вертинского»
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Шепелев нашел новую работу на телевидении
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Валерия запускает собственное телешоу
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Новые трейлеры
На близком расстоянии
Трейлер
Лунный рыцарь
Тизер (англ.)
И просто так
Тизер (англ.)
Падение Луны
Дублированный тизер
Психиатр по соседству
Трейлер (англ.)
Операция «Мясной фарш»
Дублированный трейлер
Тихая ночь
Трейлер (англ.)
Быть Рикардо
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь