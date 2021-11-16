Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу

На «Первом канале» готовится к премьере новое шоу « Две звезды. Отцы и дети », в котором будут состязаться семейные дуэты. Известные артисты покажут, на что они способны, если они поют вместе.

Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение. Мне кажется, это очень интересный проект.

Участниками проекта станут Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.