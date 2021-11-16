Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу

На «Первом канале» готовится к премьере новое шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором будут состязаться семейные дуэты. Известные артисты покажут, на что они способны, если они поют вместе.
Ведущими шоу «Две звезды. Отцы и дети» стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева. Судя по фото со съемок, в состав жюри вошли Валерия, Максим Галкин и Дмитрий Певцов с женой Ольгой Дроздовой.
Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение. Мне кажется, это очень интересный проект.
Участниками проекта станут Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.
Премьера состоится на «Первом канале» 28 ноября в 17.35.