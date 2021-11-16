Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера многосерийной черной комедии «Вне себя». Проект представили режиссеры Александр Дулерайн и Клим Козинский, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также исполнители главных ролей — Евгений Стычкин и Евгений Цыганов.
Гостями показа стали Тина Канделаки, Екатерина Варнава, Юлия Савичева, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Семен Слепаков, Михаил Галустян, Борис Дергачев, Ольга Сутулова и другие звезды.
Главный герой сериала «Вне себя» — инвестиционный эксперт Дмитрий (Стычкин). Он страдает от провалов в памяти и видит умерших людей — в частности, жену Марину (Елена Лядова) и ее любовника Игоря (Цыганов). Эти фантомы повсеместно преследуют Дмитрия, сильно осложняя ему жизнь. Чтобы избавиться от них и вернуть себе опеку над четырехлетним сыном, герой начинает собственное расследование смерти Марины и Игоря.
В сериале также снялись Анна Котова-Дерябина, Иван Макаревич, Аглая Тарасова, Дмитрий Колчин, Никита Тарасов, Наталья Павленкова и другие. Проект будет доступен на онлайн-платформе Premier с 18 ноября.