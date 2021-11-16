Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым

Главный герой сериала «Вне себя» — инвестиционный эксперт Дмитрий (Стычкин). Он страдает от провалов в памяти и видит умерших людей — в частности, жену Марину (Елена Лядова) и ее любовника Игоря (Цыганов). Эти фантомы повсеместно преследуют Дмитрия, сильно осложняя ему жизнь. Чтобы избавиться от них и вернуть себе опеку над четырехлетним сыном, герой начинает собственное расследование смерти Марины и Игоря.