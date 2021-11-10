Виктор Сухоруков отмечает 70-летие

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народного артиста России Виктора Сухорукова. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля. В обращении говорится:
Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе.
Путин пожелал артисту здоровья, вдохновения и новых интересных работ.
Виктор Сухоруков сыграл более 80 ролей в кино. Так, он появлялся в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», фильмах «Бедный, бедный Павел» Виталия Мельникова, «Богиня: как я полюбила» Ренаты Литвиновой, «Остров» Павла Лунгина, «Рай» Андрея Кончаловского.