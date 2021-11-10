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10 ноября 2021, новостьЮбилеи

Виктор Сухоруков отмечает 70-летие

Актера поздравил президент России Владимир Путин
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народного артиста России Виктора Сухорукова. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля. В обращении говорится:

Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе.

Путин пожелал артисту здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

Виктор Сухоруков сыграл более 80 ролей в кино. Так, он появлялся в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», фильмах «Бедный, бедный Павел» Виталия Мельникова, «Богиня: как я полюбила» Ренаты Литвиновой, «Остров» Павла Лунгина, «Рай» Андрея Кончаловского.

В чем сила, брат? Культовые цитаты и кадры из «Брата 2»
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