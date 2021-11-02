Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера

Британский актер Том Фелтон, прославившийся благодаря роли Драко Малфоя в кинофраншизе про Гарри Поттера, опубликовал в инстаграме свое фото в хэллоуинском костюме. В честь праздника он примерил образ своего заклятого врага по сюжету, — Гарри Поттера, которого в фильмах воплотил Дэниэл Рэдклифф.
Актер надел мантию, повязал галстук цветов Гриффиндора и нарисовал на лбу знаменитый шрам в виде молнии. Также Фелтон повязал гриффиндорский шарф вокруг шеи своей собаки.
Подписчикам такой хэллоуинский костюм пришелся по вкусу. «Твой лучший хэллоуинский костюм», — заметил один из комментаторов.
Том Фелтон — британский киноактер. Дебютная роль на экране досталась ему в 1997 году в семейной комедии «Воришки», однако популярность пришла к Фелтону после того, как он сыграл Драко Малфоя в «Гарри Поттере».