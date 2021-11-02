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2 ноября 2021, новость

Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера

Том Фелтон показал в инстаграме свой костюм для Хэллоуина

Британский актер Том Фелтон, прославившийся благодаря роли Драко Малфоя в кинофраншизе про Гарри Поттера, опубликовал в инстаграме свое фото в хэллоуинском костюме. В честь праздника он примерил образ своего заклятого врага по сюжету, — Гарри Поттера, которого в фильмах воплотил Дэниэл Рэдклифф.

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Актер надел мантию, повязал галстук цветов Гриффиндора и нарисовал на лбу знаменитый шрам в виде молнии. Также Фелтон повязал гриффиндорский шарф вокруг шеи своей собаки.

Подписчикам такой хэллоуинский костюм пришелся по вкусу. «Твой лучший хэллоуинский костюм», — заметил один из комментаторов.

Том Фелтон — британский киноактер. Дебютная роль на экране досталась ему в 1997 году в семейной комедии «Воришки», однако популярность пришла к Фелтону после того, как он сыграл Драко Малфоя в «Гарри Поттере».

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