Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото

В новых сериях героиня Ирины Пеговой становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно наконец вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. А главное – рядом с ней коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Однако в новом сезоне Татьяне предстоит спасать не только пациенток, но и любимого мужчину.