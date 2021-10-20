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20 октября 2021, фоторепортажСъемки

Ирина Пегова на съемках продолжения «Акушерки»: первые фото

Актриса вернется к главной роли в новом сезоне популярного сериала
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Начались съемки нового, четвертого сезона многосерийного фильма телеканала «Россия 1» «Акушерка», получившего название «Побочный эффект». Это продолжение истории о талантливом враче-акушере Татьяне Скворцовой.

В новых сериях героиня Ирины Пеговой становится заведующей родильным отделением крупной многопрофильной больницы в Озерске. Формально это понижение, но Татьяна довольна: ей не надо больше решать административные вопросы, а можно наконец вернуться к любимому делу – помогать младенцам рождаться на свет. А главное – рядом с ней коллега и возлюбленный Сергей Зуев (Ярослав Бойко). Однако в новом сезоне Татьяне предстоит спасать не только пациенток, но и любимого мужчину.

6.4
Акушерка
2017/Россия12+мелодрама
Моя оценка

Режиссерское кресло по-прежнему занимает Станислав Либин. К своим ролям вернутся Валентина Ляпина, Александр Макогон, Михаил Стенин и другие. 

Выход продолжения сериала «Акушерка» запланирован на 2022 год.

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