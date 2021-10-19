Адель пришлось извиниться за отказ работать со свинкой Пеппой

Певица Адель в ходе эфира в инстаграме с фанатами ответила отрицательно на вопрос о перспективах коллаборации со свинкой Пеппой — знаменитым героем детского мультсериала. Пеппа расстроилась и отправила голосовое сообщение радиостанции Capitol FM, на которой певица давала интервью.

Привет, Адель! Меня очень и очень расстроило то, что ты не хочешь работать со мной. Почему нет? Я что, тебе чем-то не нравлюсь?

Адель очень смутилась тем, что огорчила свинку, сначала уточнив, действительно ли это та самая Пеппа. Получив утвердительный ответ, она сказала, что сожалеет о своих словах в инстаграме, добавив, что смотрела мультсериал со своим сыном почти три года.

«Каждый раз, когда ты захочешь попрыгать по грязным лужам, я с тобой, подруга! Я почувствовала себя ужасно сразу после того, как сказала это», — заявила певица.