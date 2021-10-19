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19 октября 2021, новость

Адель пришлось извиниться за отказ работать со свинкой Пеппой

Певица обратилась к героине мультсериала с трогательными словами
Адель | Источник: Legion-Media.ru

Певица Адель в ходе эфира в инстаграме с фанатами ответила отрицательно на вопрос о перспективах коллаборации со свинкой Пеппой — знаменитым героем детского мультсериала. Пеппа расстроилась и отправила голосовое сообщение радиостанции Capitol FM, на которой певица давала интервью.

Новость
18-летняя актриса отказалась от роли Свинки Пеппы
Привет, Адель! Меня очень и очень расстроило то, что ты не хочешь работать со мной. Почему нет? Я что, тебе чем-то не нравлюсь?

Адель очень смутилась тем, что огорчила свинку, сначала уточнив, действительно ли это та самая Пеппа. Получив утвердительный ответ, она сказала, что сожалеет о своих словах в инстаграме, добавив, что смотрела мультсериал со своим сыном почти три года.

«Каждый раз, когда ты захочешь попрыгать по грязным лужам, я с тобой, подруга! Я почувствовала себя ужасно сразу после того, как сказала это», — заявила певица.

Популярный британский мультсериал о свинке Пеппе выходит на экраны с 2004 года. Главные герои пятиминутных эпизодов — Пеппа, вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братиком Джорджем. Другими постоянными героями сериала являются дедушка, бабушка, а также многочисленные друзья Пеппы. Обычно в основе сюжета серии лежит какое-то бытовое действие: семья идет на прогулку, в гости и т.д. «Свинка Пеппа» была показана более чем 180 странах и переведена на 40 языков. 

4.8
Свинка Пеппа
2004/Великобританияприключениясемейныймультсериалы
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1 р.
Свинка Пеппа
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