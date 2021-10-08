Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
8 октября 2021, новостьСъемки

Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли

52-летняя актриса занята на съемках сериала «Кое-что о Пэм»

Первые фото со съемочной площадки сериала «Кое-что о Пэм» шокировали поклонников Рене Зеллвегер, исполняющей в шоу главную роль. Ради этой работы актриса изменилась буквально до неузнаваемости: по соцсетям разлетелись снимки, где она выглядит сильно набравшей вес и заметно постаревшей.

Во время загрузки произошла ошибка.

К облегчению фанатов, ради того чтобы войти в образ главной героини сериала, 52-летней звезде «Дневника Бриджит Джонс» не пришлось отказываться от здорового образа жизни и прощаться со своей великолепной фигурой: на съемках она облачается в специальный костюм, который визуально прибавляет ей с десяток размеров. В объективы папарацци попала сотрудница съемочной группы с этим самым костюмом в руках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал снимают для канала NBC. Шоу будет основано на одноименном подкасте, который, в свою очередь, детально описывает реальные события: в декабре 2011 года в городе Трой штата Миссури была убита Бэтси Фэриа. Все улики указывали на ее мужа Росса Фэриа, хотя он категорически отрицал свою вину. Росса признали виновным и приговорили к пожизненному сроку и тридцати годам в тюрьме.

Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к убийству причастна Пэм Хапп, близкая подруга Бэтси. Именно ее и воплотит на экране Рене Зеллвегер. Выход сериала «Кое-что о Пэм» запланирован на 2022 год, точная дата пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кое-что о Пэм
Дневник Бриджит Джонс
Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской
Павел Прилучный снимается в сериале «Рынок шкур»: первые фото
Бузова стала участницей вокального шоу
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
По мотивам «Преступления и наказания» снимут сериал про 90-е
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
Шепелев нашел новую работу на телевидении
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
Шпица сменила образ ради новой роли в кино
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Новые трейлеры
Код 355
Трейлер №2 (англ.)
Обитель зла: Раккун Сити
Дублированный трейлер
Летчик
Трейлер №2
Мальчик по имени Рождество
Дублированный тизер
Сирано
Дублированный трейлер
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Дублированный трейлер №2
Просто так...
Тизер (англ.)
Дом дракона
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Британский пенсионер собрал коллекцию монет стоимостью $250 тыс Уникальную находку сделали после его смерти
Дети
Россиян предупредили об опасности использования влажных салфеток Неправильное использование может привести к заболеваниям кожи
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь