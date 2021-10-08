Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Первые фото со съемочной площадки сериала «Кое-что о Пэм» шокировали поклонников Рене Зеллвегер, исполняющей в шоу главную роль. Ради этой работы актриса изменилась буквально до неузнаваемости: по соцсетям разлетелись снимки, где она выглядит сильно набравшей вес и заметно постаревшей.
К облегчению фанатов, ради того чтобы войти в образ главной героини сериала, 52-летней звезде «Дневника Бриджит Джонс» не пришлось отказываться от здорового образа жизни и прощаться со своей великолепной фигурой: на съемках она облачается в специальный костюм, который визуально прибавляет ей с десяток размеров. В объективы папарацци попала сотрудница съемочной группы с этим самым костюмом в руках.
Сериал снимают для канала NBC. Шоу будет основано на одноименном подкасте, который, в свою очередь, детально описывает реальные события: в декабре 2011 года в городе Трой штата Миссури была убита Бэтси Фэриа. Все улики указывали на ее мужа Росса Фэриа, хотя он категорически отрицал свою вину. Росса признали виновным и приговорили к пожизненному сроку и тридцати годам в тюрьме.
Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к убийству причастна Пэм Хапп, близкая подруга Бэтси. Именно ее и воплотит на экране Рене Зеллвегер. Выход сериала «Кое-что о Пэм» запланирован на 2022 год, точная дата пока не называется.