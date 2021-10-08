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8 октября 2021, фоторепортажСъемки

Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры

Актеры заняты в многосерийной криминальной комедии «И снова здравствуйте!»
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Завершились съемки криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!».

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10-серийный проект рассказывает о бандите по имени Борис (Андрей Мерзликин), который просыпается после смерти и решает отомстить своим убийцам. Добиваться справедливости ему помогает Артем (Денис Власенко) – студент-практикант из морга, в котором оказался главный герой.

Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший на популярных картинах «Елки новые» и «Елки Последние», а также сериале «Совершенно летние».

Помимо исполнивших главные роли Мерзликина и Власенко, в проекте снялись также Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая ТарасоваМихаил Полицеймако.

Также в кадре появится Любовь Толкалина, которая назвала роль в проекте большим подарком судьбы и украшением своей фильмографии.

Я буду счастлива, если этот проект продлится, мне кажется, он будет очень любим народом.
Любовь Толкалина

Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр ivi и компания «Медиаслово». «И снова здравствуйте!» войдет в линейку ivi Originals и будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра уже в 2022 году.

И снова здравствуйте!
2022/Россиякомедиякриминал
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