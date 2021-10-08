Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры

41 фотография 41 фотография 41 фотография

Завершились съемки криминально-комедийного сериала «И снова здравствуйте!».

10-серийный проект рассказывает о бандите по имени Борис (Андрей Мерзликин), который просыпается после смерти и решает отомстить своим убийцам. Добиваться справедливости ему помогает Артем (Денис Власенко) – студент-практикант из морга, в котором оказался главный герой.

Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший на популярных картинах «Елки новые» и «Елки Последние», а также сериале «Совершенно летние».

Также в кадре появится Любовь Толкалина, которая назвала роль в проекте большим подарком судьбы и украшением своей фильмографии.

Я буду счастлива, если этот проект продлится, мне кажется, он будет очень любим народом. Любовь Толкалина