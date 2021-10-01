Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах «скопинского маньяка»

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный кинофильм по мотивам книги «Исповедь узницы подземелья» одной из жертв скопинского маньяка Екатерины Мартыновой.
Как передает «МК» со ссылкой на собственный источник, Андреасян подписал контракт с Мартыновой на использование ее книги в кинокартине еще в конце сентября.
В юном возрасте женщину почти четыре года держал в подвале маньяк Виктор Мохов. Ее подруга, вместе с которой Екатерина попала в подвал, с прессой не общается и внимания к себе избегает. Автор книги сказала:
Фильм будет по мотивам моей книги, пока не могу сказать больше информации.
Она собирается консультировать создателей и актеров в ходе съемок художественного фильма, которые начнутся в 2022 году.
Сарик Андреасян — режиссер и продюсер таких фильмов, как «Беременный», «Непрощенный», а также сериала «Чикатило», рассказывающего о самом известном советском маньяке и вызвавшего широкий общественный резонанс.