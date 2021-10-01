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1 октября 2021, новость

Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах «скопинского маньяка»

В основу картины ляжет книга Екатерины Мартыновой о четырех годах, проведенных в подвале
Сарик Андреасян | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный кинофильм по мотивам книги «Исповедь узницы подземелья» одной из жертв скопинского маньяка Екатерины Мартыновой.

Как передает «МК» со ссылкой на собственный источник, Андреасян подписал контракт с Мартыновой на использование ее книги в кинокартине еще в конце сентября.

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В юном возрасте женщину почти четыре года держал в подвале маньяк Виктор Мохов. Ее подруга, вместе с которой Екатерина попала в подвал, с прессой не общается и внимания к себе избегает. Автор книги сказала:

Фильм будет по мотивам моей книги, пока не могу сказать больше информации.

Она собирается консультировать создателей и актеров в ходе съемок художественного фильма, которые начнутся в 2022 году.

Сарик Андреасян — режиссер и продюсер таких фильмов, как «Беременный», «Непрощенный», а также сериала «Чикатило», рассказывающего о самом известном советском маньяке и вызвавшего широкий общественный резонанс.

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