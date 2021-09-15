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15 сентября 2021, новость

Ведущая «Первого канала» показала закулисье съемок новостей

Екатерина Андреева опубликовала в инстаграме ролик из студии программы «Время»
Екатерина Андреева | Источник: PersonaStars

Ведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева рассказала, каким образом авторы передачи выбирают одежду перед записью новостных выпусков. Телеведущая раскрыла изнанку съемок на своей странице в инстаграме.

Андреева записала видео, на котором она стоит рядом с куклой в человеческий рост. Ведущая сказала, что с помощью манекена создатели «Времени» проверяют, как сидит костюм и не возникает ли стробоскопический эффект в кадре (оптическая иллюзия, при которой зрителям кажется, что объект на экране движется медленнее, чем должен, или вовсе неподвижен).

Во время загрузки произошла ошибка.

59-летняя телеведущая с иронией отметила, что у куклы волосы распущены, однако она сама не смогла бы выйти в эфир в таком виде. После этого Андреева прижалась к манекену и накинула ее прядь себе на лицо.

«Причесочка у нее, конечно, та еще. Я бы не смогла с такими патлами выйти в эфир. Не ругайте меня, пожалуйста. А то есть особо активные телезрители, которые все время требуют, чтобы я распустила волосы», — призналась она.

«Время» — самая массовая новостная передача на российском телевидении по охвату аудитории. Екатерина Андреева — ведущая программы с 1997 года.

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