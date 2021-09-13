Зудина, Макаревич, Стоянов: звезды на фестивале в Иванове

Лучшей актрисой была названа Кристина Кучеренко (« Моя большая тайна »), а лучшим актером — Евгений Стычкин («Вне себя»). Лучшим режиссером стала Анна Пармас («Исправление и наказание»). Диплом жюри за лучшую роль второго плана получил Иван Макаревич. «Лучшим пилотом сериала» жюри назвали «Солдаут» Ивана Плечева. Приз зрительских симпатий получил «Стрим».

Российский фестиваль телесериалов «Пилот» был учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. В 2021 году он прошел в третий раз.