Зудина, Макаревич, Стоянов: звезды на фестивале в Иванове

В минувшие выходные в Иванове прошел третий российский фестиваль телесериалов «Пилот». На красной дорожке церемонии открытия блистали звездные гости: Юрий Колокольников, Иван Макаревич, Роман Маякин, Екатерина Вуличенко, Анна Невская, Алена Чехова, Светлана Степанковская, Мария Зыкова, Евгений Морозов, Ирина Чеснокова и многие другие. Ведущим церемонии стал актер театра и кино Вячеслав Манучаров.
Сериалом открытия стал «Воскресенский» режиссера Дмитрия Петруня с Юрием Колокольниковым в главной роли.
В программу смотра в этом году вошли 13 самых ожидаемых проектов от ведущих российских режиссеров, в числе которых «Вертинский» Авдотьи Смирновой, «Исправление и наказание» Анны Пармас, «Ева, рожай!» Клима Шипенко, «Чиновница» Оксаны Карас, «Вне себя» Александра Дулерайна и другие.
Победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актер/актриса» определили члены жюри — Марина Зудина, Петр Буслов, Роман Кантор, Александр Робак — под председателством Юрия Стоянова. Так, приз за проект в разработке получили «Сказки Пушкина. Для взрослых» Михаила Зыгаря, приз за лучший сценарий — «Стрим» Рустама Ильясова.
Лучшей актрисой была названа Кристина Кучеренко («Моя большая тайна»), а лучшим актером — Евгений Стычкин («Вне себя»). Лучшим режиссером стала Анна Пармас («Исправление и наказание»). Диплом жюри за лучшую роль второго плана получил Иван Макаревич. «Лучшим пилотом сериала» жюри назвали «Солдаут» Ивана Плечева. Приз зрительских симпатий получил «Стрим».
Российский фестиваль телесериалов «Пилот» был учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. В 2021 году он прошел в третий раз.