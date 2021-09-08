Зендая будет снимать в главных ролях лишь темнокожих актрис

25-летняя звезда пообещала, что на этом посту будет отдавать главные роли лишь темнокожим актрисам. Зендая сказала интервьюеру:

Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории

Мне нужно поторопиться и придумать, как стать режиссером, чувак. Я стараюсь, учусь каждый день, правда. Я так много хочу сделать.

Сэм Левинсон, снявший артистку в главной роль в фильме «Малкольм и Мари», сказал, что она станет потрясающим режиссером. Сама Зендая надеется, что через работу сможет донести до своих будущих детей, как живется темнокожим людям в США. Она добавила, что искусство является «мощным катализатором перемен».