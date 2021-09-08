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8 сентября 2021, новость

Зендая будет снимать в главных ролях лишь темнокожих актрис

Звезда «Эйфории» рассказала о планах стать режиссером
Зендая | Источник: Legion-Media.ru

Американская артистка Зендая, получившая известность после шоу «Танцевальная лихорадка» и сериала «Эйфория», пожелала стать кинорежиссером. Об этом сообщает Vogue.

25-летняя звезда пообещала, что на этом посту будет отдавать главные роли лишь темнокожим актрисам. Зендая сказала интервьюеру:

Новость
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории
Мне нужно поторопиться и придумать, как стать режиссером, чувак. Я стараюсь, учусь каждый день, правда. Я так много хочу сделать.
Зендая

Сэм Левинсон, снявший артистку в главной роль в фильме «Малкольм и Мари», сказал, что она станет потрясающим режиссером. Сама Зендая надеется, что через работу сможет донести до своих будущих детей, как живется темнокожим людям в США. Она добавила, что искусство является «мощным катализатором перемен».

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