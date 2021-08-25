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25 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»

Знаменитости стали первыми зрителями многосерийного детективного триллера
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В рамках Strelka Film Festival by KION состоялась презентация оригинальных осенних премьер онлайн-кинотеатра KION, первой из которых стал детективный триллер «Коса».

Гостями мероприятия и первыми зрителями стали Екатерина ШпицаЭвелина Бледанс, Анна Александрова,Анна Банщикова, Ольга Сутулова, Александр Соколовский, Анна Чурина, Ольга Баранова, Дарья Екамасова, Чехова, Анфиса ВистингаузенКсения Суркова, Мария Голубкина, Филипп Ершов, Анна Друбич и многие другие.

Коса
2021/Россия18+криминалтриллер
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Сериал расскажет о расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе, которое ведет загадочная и мистически привлекательная героиня. Роли исполнили Линда Лапиньш, Александр Горбатов, Анна Синякина, Виктория Агалакова и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин

Эксклюзивная премьера сериала «Коса» состоится в онлайн-кинотеатре KION 25 августа.

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