Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»

В рамках Strelka Film Festival by KION состоялась презентация оригинальных осенних премьер онлайн-кинотеатра KION, первой из которых стал детективный триллер « Коса ».

Сериал расскажет о расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе, которое ведет загадочная и мистически привлекательная героиня. Роли исполнили Линда Лапиньш, Александр Горбатов, Анна Синякина, Виктория Агалакова и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин.