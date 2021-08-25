Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»

В рамках Strelka Film Festival by KION состоялась презентация оригинальных осенних премьер онлайн-кинотеатра KION, первой из которых стал детективный триллер «Коса».
Гостями мероприятия и первыми зрителями стали Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс, Анна Александрова,Анна Банщикова, Ольга Сутулова, Александр Соколовский, Анна Чурина, Ольга Баранова, Дарья Екамасова, Чехова, Анфиса Вистингаузен, Ксения Суркова, Мария Голубкина, Филипп Ершов, Анна Друбич и многие другие.
Сериал расскажет о расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе, которое ведет загадочная и мистически привлекательная героиня. Роли исполнили Линда Лапиньш, Александр Горбатов, Анна Синякина, Виктория Агалакова и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин.
Эксклюзивная премьера сериала «Коса» состоится в онлайн-кинотеатре KION 25 августа.