Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере

«Щенячий патруль в кино» – это история о бесстрашных щенках, которые бросают вызов злодею Хамдингеру, мэру города Приключений. Вооружившись новыми гаджетами и смекалкой, хвостатые герои готовы противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.