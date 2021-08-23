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23 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере

Знаменитости посетили специальный показ мультфильма «Щенячий патруль в кино»
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В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма «Щенячий патруль в кино».

Первыми зрителями стали ST и Ассоль, Елена Борщева, Эвелина Бледанс, Анна Пескова, Ирина Смелая, Алена Чехова, Анна Калашникова, Илана Юрьева и многие другие.

Щенячий патруль в кино
2021/США, Канада6+мультфильмы
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«Щенячий патруль в кино» – это история о бесстрашных щенках, которые бросают вызов злодею Хамдингеру, мэру города Приключений. Вооружившись новыми гаджетами и смекалкой, хвостатые герои готовы противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Анимационная картина «Щенячий патруль в кино» выйдет в прокат 26 августа.

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