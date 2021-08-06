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6 августа 2021, новость

91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя

Актер исполнил главную роль в своем новом фильме «Мужские слезы»
Клинт Иствуд в трейлере «Мужских слез»

Кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер новой режиссерской работы 91-летнего Клинта Иствуда «Мужские слезы». Фильм снят по одноименному роману писателя и драматурга Ричарда Нэша.

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Главный герой картины и романа — пожилой ковбой, которому необходимо доставить подростка к его отцу, своему боссу, из Мексики в Техас. Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов.

Иствуд на экране вновь возвращается к роли ковбоя, образ которого принес ему славу. Он находит язык с юным мексиканцем и вспоминает о днях, когда участвовал в родео.

Также в фильме снялись Эдуардо Минетт, Наталья Травен и Дуайт Йоакам. Ранее на главную роль рассматривали Арнольда Шварценеггера

Кинотеатральная и онлайн-премьера на стриминговом сервисе HBO Max состоятся в один день — 17 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущая картина Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» вышла в январе 2020 года.

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