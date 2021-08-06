91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя

Кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер новой режиссерской работы 91-летнего Клинта Иствуда «Мужские слезы». Фильм снят по одноименному роману писателя и драматурга Ричарда Нэша.
Главный герой картины и романа — пожилой ковбой, которому необходимо доставить подростка к его отцу, своему боссу, из Мексики в Техас. Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов.
Иствуд на экране вновь возвращается к роли ковбоя, образ которого принес ему славу. Он находит язык с юным мексиканцем и вспоминает о днях, когда участвовал в родео.
Также в фильме снялись Эдуардо Минетт, Наталья Травен и Дуайт Йоакам. Ранее на главную роль рассматривали Арнольда Шварценеггера.
Кинотеатральная и онлайн-премьера на стриминговом сервисе HBO Max состоятся в один день — 17 сентября.
Предыдущая картина Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» вышла в январе 2020 года.