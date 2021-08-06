91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя

Главный герой картины и романа — пожилой ковбой, которому необходимо доставить подростка к его отцу, своему боссу, из Мексики в Техас. Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов.

Иствуд на экране вновь возвращается к роли ковбоя, образ которого принес ему славу. Он находит язык с юным мексиканцем и вспоминает о днях, когда участвовал в родео.