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6 августа 2021, новость

Дженнифер Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно

52-летняя актриса призналась, что при его просмотре несколько раз выбегала из комнаты от стыда
6
фотографий
6
фотографий

Актриса Дженнифер Энистон в беседе с InStyle назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно.

По словам 52-летней Энистон, это фильм ужасов 1993 года под названием «Лепрекон». В картине Марка Джонса Энистон сыграла девушку, которая украла у сказочного существа лепрекона горшок с золотом. В ответ монстр начал преследовать ее.

Энистон боялась, что «Лепрекон» губительно повлияет на ее карьеру. «Так неловко», — призналась она.

В последний раз актриса пересматривала эту картину в 2009 году и несколько раз выбегала из комнаты, потому что не могла видеть, как плохо играет.

6.0
Лепрекон
1993/США16+комедияужасыфэнтези
Моя оценка

Марк Джонс не остановился на одном «Лепреконе». Всего вышло шесть продолжений фильма ужасов, премьера последнего из которых, «Лепрекон возвращается», состоялась в 2018 году. В сиквелах Джонс выступал сценаристом.

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