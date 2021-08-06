Дженнифер Энистон назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно

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Актриса Дженнифер Энистон в беседе с InStyle назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно.

По словам 52-летней Энистон, это фильм ужасов 1993 года под названием «Лепрекон». В картине Марка Джонса Энистон сыграла девушку, которая украла у сказочного существа лепрекона горшок с золотом. В ответ монстр начал преследовать ее.

Энистон боялась, что «Лепрекон» губительно повлияет на ее карьеру. «Так неловко», — призналась она.

В последний раз актриса пересматривала эту картину в 2009 году и несколько раз выбегала из комнаты, потому что не могла видеть, как плохо играет.

6.0 Лепрекон 1993 / США 16+ комедия ужасы фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть