Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы

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Народную артистку России, актрису и режиссера Татьяну Догилеву выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу актрисы в Facebook.

«Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы», — написала она. Актриса добавила, что «немного еще не в себе». Она также выразила благодарность сотрудникам больницы и призвала всех соблюдать антикоронавирусные меры.