Бондарчук снимается в продолжении «Года культуры»: первые кадры

На канале ТНТ готовится к премьере второй сезон сериала «Год культуры». Федор Бондарчук вернется к роли нерадивого московского чиновника Виктора Сычева, вынужденного ради спасения карьеры отправиться в захолустный вуз.
Напомним, в первом сезоне герой Бондарчука после прямой линии с президентом отправляется в Верхнеямск с поручением вывести местный университет в топ-100 лучших российских вузов. В случае провала герою придется попрощаться с карьерой чиновника.
В новом сезоне поводом для ссылки Сычева в провинцию станет Первый международный литературный форум. По сюжету, чиновник уже готовится к обещанному повышению, но внезапно узнает, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от преподавателя регионального вуза. Сычев возвращается в Верхнеямск, где за прошедшее время многое изменилось.
Помимо Бондарчука, в сериале «Год культуры» снялись Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко и многие другие. Продюсерами «Года культуры» стали Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян, Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Производством сериала занимается Comedy Club Production совместно с Art Pictures Vision. Премьера второго сезона запланирована на 2022 год.