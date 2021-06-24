Бондарчук снимается в продолжении «Года культуры»: первые кадры

На канале ТНТ готовится к премьере второй сезон сериала « Год культуры ». Федор Бондарчук вернется к роли нерадивого московского чиновника Виктора Сычева, вынужденного ради спасения карьеры отправиться в захолустный вуз.

Напомним, в первом сезоне герой Бондарчука после прямой линии с президентом отправляется в Верхнеямск с поручением вывести местный университет в топ-100 лучших российских вузов. В случае провала герою придется попрощаться с карьерой чиновника.

В новом сезоне поводом для ссылки Сычева в провинцию станет Первый международный литературный форум. По сюжету, чиновник уже готовится к обещанному повышению, но внезапно узнает, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от преподавателя регионального вуза. Сычев возвращается в Верхнеямск, где за прошедшее время многое изменилось.