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24 июня 2021, фоторепортажСъемки

Бондарчук снимается в продолжении «Года культуры»: первые кадры

В новых сериях он вернется к роли чиновника, сосланного в провинцию
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На канале ТНТ готовится к премьере второй сезон сериала «Год культуры». Федор Бондарчук вернется к роли нерадивого московского чиновника Виктора Сычева, вынужденного ради спасения карьеры отправиться в захолустный вуз.

Напомним, в первом сезоне герой Бондарчука после прямой линии с президентом отправляется в Верхнеямск с поручением вывести местный университет в топ-100 лучших российских вузов. В случае провала герою придется попрощаться с карьерой чиновника.

7.0
Год культуры
2018/Россия16+комедия
Моя оценка

В новом сезоне поводом для ссылки Сычева в провинцию станет Первый международный литературный форум. По сюжету, чиновник уже готовится к обещанному повышению, но внезапно узнает, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от преподавателя регионального вуза. Сычев возвращается в Верхнеямск, где за прошедшее время многое изменилось.

Помимо Бондарчука, в сериале «Год культуры» снялись Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко и многие другие. Продюсерами «Года культуры» стали Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян, Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Производством сериала занимается Comedy Club Production совместно с Art Pictures Vision. Премьера второго сезона запланирована на 2022 год.

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