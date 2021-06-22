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22 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Арзамасова, Горбань и другие на премьере «Проклятого чиновника»

Звезды поддержали выход в прокат сатирической комедии с Максимом Лагашкиным в главной роли
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В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Проклятый чиновник».

Новость
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры

Сатирическую комедию представили режиссер и продюсер Сарик Андреасян, актеры Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Дмитрий Колчин, Михаил Богдасаров, продюсер Гевонд Андреасян, сценарист Гайк Асатрян.

Первыми зрителями стали известные российские актеры и актрисы: Егор Кончаловский, Мария Горбань, Вячеслав Манучаров, Роман Маякин, Андрей Шаров, Марина Федункив, Денис Лебедев, Ирина Темичева, Анна Калашникова, Лева Би-2 и многие  другие.

Главный герой сериала — простой мужик из народа, который без посторонней помощи стал заместителем мэра небольшого городка. Как и других коллег, его не миновала «профдеформация»: при помощи своего пока не очень высокого поста он надеется поправить финансовое положение. 

Однако в один день все его радужные перспективы идут прахом: обиженная чиновником старушка накладывает на него страшное проклятье.

В широкий прокат «Проклятый чиновник» выйдет 24 июня.

Проклятый чиновник
2021/Россия16+комедия
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