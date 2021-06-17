Агуреева, Ткачук и Пушкарук появятся в мелодраме Бодрова

Режиссер Сергей Бодров начал съемки мелодрамы «Дышите свободно», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании СТВ.
Главные роли в картине о пытающемся вылечиться от заикания герое исполнят Евгений Ткачук и Полина Агуреева. Как говорит продюсер Сергей Сельянов, идея снять кино о борьбе с заиканием пришла к Бодрову еще в девяностых:
Он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет он говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема, и вот семь месяцев назад он прислал сценарий, и мы запустили его в работу.
Главный герой Илья (Ткачук) сильно заикается и решает записаться на курс известного доктора Черкасовой (Агуреева). Во время лечения он находит друзей и заводит романтические отношения, но оказывается в любовном треугольнике.
Также в картине снимутся Полина Пушкарук, Кристина Шнайдер, Илья Дель и др. Съемки фильма «Дышите свободно» пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до середины июля.