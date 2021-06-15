Прилучный играет киллера: фото со съемок

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На «Первом канале» готовится к премьере новый многосерийный фильм «Призрак» с Павлом Прилучным в главной роли.

Главный герой четырехсерийного боевика — созданный ученым-генетиком «универсальный солдат» — киллер, в котором просыпаются человеческие чувства. Он приходит в себя, не помня ничего о своем прошлом. Единственная зацепка — странная татуировка с координатами. На пути к месту, зашифрованному в этих цифрах герой встречает девушку Алену (ее сыграла Лукерья Ильяшенко), которая помогает ему обрести себя.

Импонирует в этой истории, что мой герой безэмоциональный, мало говорящий и больше созерцающий. Герой молчаливый, но много действия. Зрители не заскучают. Много драк, экшена будет. Я старался по максимуму делать все трюки сам. Павел Прилучный

По словам режиссера Анарио Мамедова, он давно хотел поработать с Прилучным. Как отмечает постановщик, Павел всегда стремится к идеальному результату: «После команды "Стоп, снято!" он часто говорил: "Нет, попробуем еще раз!" — хотя сцена выматывающая и физически сложная».

Помимо яркого экшена, зрителей ждет и любовная линия, но она не будет основной, ведь драма, которую переживает герой, не располагает к романтике.