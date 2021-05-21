Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли

Екатерина Климова заинтриговала подписчиков, опубликовав в своем инстаграме видео со съемочной площадки. В ролике она позирует вместе с режиссером Дмитрием Лактионовым и оператором Михаилом Марковым в совершенно неузнаваемом образе — блондинки с укороченной стрижкой.
Актриса передала привет коллегам по предыдущему совместному проекту — сериалу Лактионова «Влюбленные женщины» — Равшане Курковой, Екатерине Волковой и Дарье Екамасовой. Климова подчеркнула, что продолжения, к сожалению, не предвидится:
Этому конечно мы не рады совсем, но затеяли для вас, что-то новое и очень интересное.
Никаких подробностей о новом проекте, ради которого ей понадобилось радикально изменить прическу (хоть и не без помощи парика), актриса не раскрыла.
В ближайшее время Климову можно будет увидеть в новом сезоне военного сериала «По законам военного времени», выход которого ожидается в 2021 году.