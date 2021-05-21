Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 мая 2021, новостьСъемки

Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли

Актриса опубликовала видео с площадки, на котором ее практически невозможно узнать

Екатерина Климова заинтриговала подписчиков, опубликовав в своем инстаграме видео со съемочной площадки. В ролике она позирует вместе с режиссером Дмитрием Лактионовым и оператором Михаилом Марковым в совершенно неузнаваемом образе — блондинки с укороченной стрижкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса передала привет коллегам по предыдущему совместному проекту — сериалу Лактионова «Влюбленные женщины» — Равшане Курковой, Екатерине Волковой и Дарье Екамасовой. Климова подчеркнула, что продолжения, к сожалению, не предвидится:

Этому конечно мы не рады совсем, но затеяли для вас, что-то новое и очень интересное.
Екатерина Климова

Никаких подробностей о новом проекте, ради которого ей понадобилось радикально изменить прическу (хоть и не без помощи парика), актриса не раскрыла.

В ближайшее время Климову можно будет увидеть в новом сезоне военного сериала «По законам военного времени», выход которого ожидается в 2021 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Климова
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото
Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото
Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя
Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Звезда «Сватов» ответила на вопрос о премьере седьмого сезона
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Новые трейлеры
Вкус жизни
Дублированный трейлер
Локи
Тизер (англ.)
Друзья: Воссоединение
Трейлер (англ.)
Ледяной драйв
Дублированный трейлер
Монстры за работой
Тизер (англ.)
Проклятый чиновник
Трейлер
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Трейлер (дубл.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Skoda Octavia или Hyundai Elantra: что выбрать? До России добрались две интересных машины из сегмента С. Что выбрать - практичную «Октавию» или яркую «Элантру»?
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
к теме "потеряла общий язык с сыном", только про дочь 211
На море с годовасом) 209
Пятница 119
Здоровье
Жительница Чехии родила через четыре месяца после смерти мозга Ребенок появился на свет совершенно здоровым.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь