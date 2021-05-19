Победитель шоу «Голос. Дети» рассказал, как потратит миллион

Победивший в 8-м сезоне шоу «Голос. Дети» 13-летний петербуржец Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы в беседе с изданием «Комсомольская правда-Петербург» рассказал, куда потратит выигранный миллион.
По словам Владислава, съемки в шоу не слишком повлияли на его жизнь — разве что немного пропустил уроки. А вот само участие в конкурсе для него стало большим достижением — ранее он уже пробовал попасть на проект, но ему не повезло: два года подряд, начиная с 6-го сезона, мальчик не мог пройти «слепые прослушивания». По словам Владислава, в эфире показывают выступления буквально нескольких участников, к которым не повернулись наставники.
Повезло, что меня не показывали оба раза. По правилам проекта, я бы не смог участвовать в следующем сезоне.
Он отметил, что нашел общий язык с Лободой — даже образ ему подбирала наставница.
Она невероятный человек, космический. В основном мы работали с ней дистанционно. <...> Общались по скайпу. Когда были репетиции на сцене, то мы встречались. И песни, которые я исполнял, выбирала Светлана Сергеевна. Они мне все нравились.
Останавливаться на достигнутом мальчик не собирается — планирует делать музыкальную карьеру и очень хочет попасть на «Евровидение». А планы на призовой миллион у него оказались более чем взрослые.
Его еще пока не вручили. Я инвестор, поэтому хочу купить на эти деньги акции. Впереди еще поступление в университет.
Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.