Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Фото: сайт https://eurovision.tv/

Песенный конкурс «Евровидение 2021» стартовал в нидерландском Роттердаме. «К сожалению, представители не всех стран могут присутствовать [на церемонии], но большинство из них находятся здесь», — заявил один из ведущих трансляции.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman.

Трудные времена в жизни вдохновили меня написать эту песню. И сейчас я понимаю, как это помогает мне стоять на этой сцене, на сцене «Евровидения», с этим посланием. Манижа

Российскую исполнительницу поддержали участники «Евровидения 2021» из Хорватии и Австралии. Хорватская певица Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов (12) за российскую артистку.

Исполнительница отметила, что ей нравится Манижа. «Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — сказала Альбина.

Австралийская исполнительница Монтень, в свою очередь, заявила, что Манижа является для нее фаворитом на «Евровидении». Артистка призналась, что она бы также отдала ей 12 баллов:

В этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна.