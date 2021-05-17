Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»

В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Фото: сайт https://eurovision.tv/

Песенный конкурс «Евровидение 2021» стартовал в нидерландском Роттердаме. «К сожалению, представители не всех стран могут присутствовать [на церемонии], но большинство из них находятся здесь», — заявил один из ведущих трансляции.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman.

Трудные времена в жизни вдохновили меня написать эту песню. И сейчас я понимаю, как это помогает мне стоять на этой сцене, на сцене «Евровидения», с этим посланием.
Манижа
Новость
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»

Российскую исполнительницу поддержали участники «Евровидения 2021» из Хорватии и Австралии. Хорватская певица Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов (12) за российскую артистку.

Исполнительница отметила, что ей нравится Манижа. «Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — сказала Альбина.

Австралийская исполнительница Монтень, в свою очередь, заявила, что Манижа является для нее фаворитом на «Евровидении». Артистка призналась, что она бы также отдала ей 12 баллов:

В этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна.

Конкурс «Евровидение» пройдет 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, будут сокращены.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Манижа
Manizha
Филипп Киркоров
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»
На «Евровидение» пустят зрителей
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Эксперты оценили шансы Манижи на победу на «Евровидении»
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Манижа пожаловалась Собчак на травлю из-за «Евровидения»
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Манижа представит Россию на «Евровидении»: реакция звезд
Составлен список возможных участников «Евровидения» от России
Участника «Евровидения» от России выберут зрители
Валерия не узнала своего мужа, скрывавшегося в костюме Ананаса
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Лазарев, Басков, Валерия на съемках вокального шоу: первые фото
Валерия, Ревва, Тодоренко на съемках шоу «Маска»: первые фото
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Назван победитель «Детского Евровидения»
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
В США запускают американскую версию «Евровидения»
Названа самая богатая российская звезда
Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»
Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Новые трейлеры
G.I. Joe: Бросок кобры: Глаза змеи
Трейлер (англ.)
Анна Болейн
Тизер (англ.)
Почему женщины убивают
Трейлер (дубл.)
Судная ночь навсегда
Дублированный трейлер
Дом на другой стороне
Дублированный трейлер
История Лизи
Трейлер (англ.)
Тихий омут
Трейлер (англ.)
Холстон
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Беременная Арзамасова показала округлившийся живот 26-летняя актриса ждет первенца
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь