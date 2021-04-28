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28 апреля 2021, новостьСъемки

С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»

Работа над продолжением истории пройдет в Берлине
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Киану Ривз готовится принять участие в работе над новой, четвертой частью франшизы «Джон Уик»: актера заметили в Берлине, где в ближайшее время стартуют съемки боевика.

Напомним, четвертый и пятый фильмы о неприкаянном бывшем киллере Джоне Уике были анонсированы в августе 2020 года. Также сообщалось, что обе части киносерии выйдут подряд в мае 2022 года.

7.4
Джон Уик 3
2019/США18+триллербоевиккриминал
Моя оценка

Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году. Режиссерами картины стали Дэвид Литч и Чад Стахелски. В 2017 году на экраны вышел фильм «Джон Уик 2», а в 2019-м — «Джон Уик 3». Постановщиком второй и третьей ленты о суперкиллере выступил Стахелски. Роли во франшизе исполняли Иэн МакШейнУиллем ДефоДжон ЛегуизамоЛоренс ФишбернХолли БерриАнжелика Хьюстон и другие.

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