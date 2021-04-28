С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»

Киану Ривз готовится принять участие в работе над новой, четвертой частью франшизы «Джон Уик»: актера заметили в Берлине, где в ближайшее время стартуют съемки боевика.
Напомним, четвертый и пятый фильмы о неприкаянном бывшем киллере Джоне Уике были анонсированы в августе 2020 года. Также сообщалось, что обе части киносерии выйдут подряд в мае 2022 года.
Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году. Режиссерами картины стали Дэвид Литч и Чад Стахелски. В 2017 году на экраны вышел фильм «Джон Уик 2», а в 2019-м — «Джон Уик 3». Постановщиком второй и третьей ленты о суперкиллере выступил Стахелски. Роли во франшизе исполняли Иэн МакШейн, Уиллем Дефо, Джон Легуизамо, Лоренс Фишберн, Холли Берри, Анжелика Хьюстон и другие.