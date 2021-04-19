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19 апреля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках

Актриса поделилась в соцсетях забавным видео с площадки сериала

Любовь Толкалина опубликовала в инстаграме видео с площадки продолжения сериала «Ни к селу, ни к городу». Судя по всему, ее героиня в новых сериях забеременеет: в видеоролике актриса предстает с большим накладным животом, не мешающим ей, впрочем, исполнять зажигательный танец вместе с партнером по съемкам Александром Бухаровым.

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Напомним, Любовь Толкалина в сериале играет чиновницу из областной администрации Валентину Дмитриевну, очаровавшую приехавшего из деревни на заработки и оставившего ради нее жену Милу (Мария Голубкина) Толика (Бухаров).

Любопытно, что на днях фотографией, связанной с беременностью, поделилась и Голубкина: актриса опубликовала в инстаграме фото из роддома с младенцем. Под снимком актриса написала: «Родила». Вероятно, фото также сделано в процессе работы над продолжением теледрамы.

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Первый сезон сериала «Ни к селу, ни к городу» стартовал на «России 1» в ноябре 2020 года, дата выхода продолжения пока не называется.

5.8
Ни к селу, ни к городу
2020/Россия16+мелодрама
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