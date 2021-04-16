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16 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»

Телезвезда испытала участниц проекта на силу и выносливость
6
фотографий
6
фотографий

Ляйсан Утяшева приняла участие в съемках очередного выпуска шоу «Ты — топ-модель!» на ТНТ. Звезда проверит участниц проекта на силу и выносливость, ведь им предстоит работать на камеру в разных, порой самых неудобных положениях. 

Утяшева, являющаяся обладательницей Кубка мира и мастером спорта по художественной гимнастике, провела для девушек полезный урок, в ходе которого поделилась ценными советами, а лучшей ученице подарила свою фотокнигу.

2.1
Ты — топ-модель!
2021/Россия16+шоу о моде и красотеразвлекательное
Моя оценка

Шоу «Ты — топ-модель!» стартовало на ТНТ в марте. Его ведущими стали Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Александр Гудков. Участницы проекта борются за шанс начать карьеру в модельном бизнесе. Главный приз — 3 000 000 рублей и возможность поработать в международном модельном агентстве.

Выпуск с участием Ляйсан Утяшевой выйдет в эфир 18 апреля на ТНТ.

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