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14 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Китайские родители обвинили «Свинку Пеппу» в жестокости

В список мультфильмов, содержащих неприемлемые для детей материалы, вошел 21 мультсериал из США, Британии, Китая и Японии
Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»

Популярные детские мультсериалы в Китае подвергались критике после того, как родители пожаловались в органы защиты прав потребителей на демонстрацию в мультфильмах примеров «ненадлежащего поведения». Об этом пишет South China Morning Post.

Совет потребителей восточной провинции Цзянсу опубликовал список из 21 мультсериала, в которых, по мнению организации, содержались неприемлемые для детей материалы. В этот перечень вошли восемь иностранных сериалов, в том числе «Приключения Барби в доме мечты», «Свинка Пеппа» и «Мой маленький пони: Дружба — это чудо», а также пять шоу из Японии.

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Наибольшее количество жалоб от родителей получил китайский мультфильм «Медведи-соседи». Его обвиняют в том, что главный герой часто держит в руках электрическую пилу, из-за чего многие дети, копируя поведение персонажа, стали использовать данный инструмент во вред другим. В пример привели инцидент, когда десятилетняя девочка из провинции Шэньси убила свою пятилетнюю сестру электрической пилой в 2016 году. Тогда школьница заявила, что всего лишь повторяла то, что делал персонаж из мультфильма про медведей.

В совете указали на то, что около 70 процентов родителей, с которыми они разговаривали, заявили, что их дети копировали «опасное», а в некоторых случаях и «насильственное» поведение, демонстрируемое в мультфильмах. В организации выявили 1465 «проблемных эпизодов», а также провели онлайн-опрос и личные интервью с 1026 родителями и педагогами начальных школ и детских садов.

Более 80 процентов опрошенных отметили, что правительство должно ужесточить цензуру мультфильмов. В настоящее время в Китае нет системы классификации мультипликационной продукции.

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