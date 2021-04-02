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2 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала

Звезды посетили презентацию провокационного проекта — драмеди Happy End
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48
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48
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В Москве состоялась премьера сериала, посвященного изнанке вебкам-бизнеса. Свой режиссерский дебют публике представил Евгений Сангаджиев. Также по красной дорожке прошли исполнители главных ролей: Елена Тронина, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович.

Премьеру также посетили Федор Бондарчук, Мария Михалкова-КончаловскаяМаксим Виторган и Нино Нинидзе, Вера Кинчева, Мария Машкова, Манижа, Рома Зверь, Анна Слю, Юлия Хлынина, Никита Кукушкин и многие другие.

Представляя сериал первым зрителям, Сангаджиев отметил:

Happy End — это окружающая нас реальность. Это то, что происходит вокруг нас, может затронуть наших друзей и знакомых. Мне невероятно повезло, что в своем первом большом проекте мне удалось рассказать именно эту ни на что не похожую историю.
Евгений Сангаджиев

Сериал расскажет об отправившихся покорять Москву Владе и Лере, погрузившихся в мир вебкам и порно-индустрии. Первый эпизод доступен на видеосервисе more.tv.

Happy End
2021/Россия18+драмакомедия
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