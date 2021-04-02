Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала

В Москве состоялась премьера сериала, посвященного изнанке вебкам-бизнеса. Свой режиссерский дебют публике представил Евгений Сангаджиев. Также по красной дорожке прошли исполнители главных ролей: Елена Тронина, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович.
Премьеру также посетили Федор Бондарчук, Мария Михалкова-Кончаловская, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Вера Кинчева, Мария Машкова, Манижа, Рома Зверь, Анна Слю, Юлия Хлынина, Никита Кукушкин и многие другие.
Представляя сериал первым зрителям, Сангаджиев отметил:
Happy End — это окружающая нас реальность. Это то, что происходит вокруг нас, может затронуть наших друзей и знакомых. Мне невероятно повезло, что в своем первом большом проекте мне удалось рассказать именно эту ни на что не похожую историю.
Сериал расскажет об отправившихся покорять Москву Владе и Лере, погрузившихся в мир вебкам и порно-индустрии. Первый эпизод доступен на видеосервисе more.tv.