Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сериала «Крюк», снятого для медиасервиса Megogo. Шоу представили его режиссеры Иван Оганесов и Павел Фукс, продюсеры Георгий Малков и Станислав Довжик, а также сыгравшие в проекте актеры — Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Михаил Пшеничный, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин, Дарья Фекленко, Марк Вдовин.
Поддержать коллег и увидеть первые два эпизода сериала пришли актеры Александр Робак, Кузьма Сапрыкин, Наталья Земцова, Олег Асадулин, Владимир Котт, Сергей Сафронов, легендарный хоккеист Александр Якушев и другие.
10-серийное шоу «Крюк» расскажет об известном хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников) по прозвищу Крюк, который решает завершить карьеру и стать спортивным агентом. Герою, рассчитывающему работать честно, приходится столкнуться с трудностями и бросить вызов системе.
Показ сериала на медиасервисе Megogo cтартует 5 марта.