Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
6 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием

Актеры посетили премьеру нового шоу «Крюк» в Москве
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сериала «Крюк», снятого для медиасервиса Megogo. Шоу представили его режиссеры Иван Оганесов и Павел Фукс, продюсеры Георгий Малков и Станислав Довжик, а также сыгравшие в проекте актеры — Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Михаил Пшеничный, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин, Дарья Фекленко, Марк Вдовин.

Поддержать коллег и увидеть первые два эпизода сериала пришли актеры Александр Робак, Кузьма Сапрыкин, Наталья ЗемцоваОлег Асадулин, Владимир КоттСергей Сафронов, легендарный хоккеист Александр Якушев и другие.

Крюк
2021/Россия16+драмакомедия
Моя оценка

10-серийное шоу «Крюк» расскажет об известном хоккеисте Никите Крюкове (Колокольников) по прозвищу Крюк, который решает завершить карьеру и стать спортивным агентом. Герою, рассчитывающему работать честно, приходится столкнуться с трудностями и бросить вызов системе.

Показ сериала на медиасервисе Megogo cтартует 5 марта.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алексей Барабаш
Александр Робак
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Сергей Сафронов
Крюк
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Олег Асадулин
Юрий Колокольников
Yuri Kolokolnikov
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Михаил Пшеничный
Владимир Котт
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой
Кузьма Сапрыкин
Агата Муцениеце
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Наталья Земцова
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»
Юрия Борисова назвали актером года
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Новые трейлеры
Поколение Вояджер
Дублированный тизер
Поколение Вояджер
Трейлер (англ.)
Майор Гром: Чумной Доктор
Трейлер №2
Обратная сторона Земли
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Тизер (англ.)
Армия мертвецов
Трейлер (рус.суб.)
Лука
Дублированный тизер-трейлер
Вампиры средней полосы
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 1028
Бабушки не должны внуков смотреть? 537
С Весной! Картинки 520
Забавные картинки 506
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь