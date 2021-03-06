Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера сериала «Крюк», снятого для медиасервиса Megogo. Шоу представили его режиссеры Иван Оганесов и Павел Фукс, продюсеры Георгий Малков и Станислав Довжик, а также сыгравшие в проекте актеры — Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Михаил Пшеничный, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин, Дарья Фекленко, Марк Вдовин.