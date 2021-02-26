«Одноклассники» сняли собственный сериал с Ильяшенко и Франц

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Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала премьеру и представила трейлер первого оригинального сериала собственного производства. Шоу получило название «Пять с плюсом», роли в нем исполнили Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц, Артем Цуканов и Артем Ешкин.

Сюжет ситкома Дины Штурмановой («Гражданский брак», «Бармен») строится вокруг молодой влюбленной пары. Главные герои решают заработать на свадьбу, сдавая две из трех комнат в подаренной родителями квартире.

Премьера комедийного сериала «Пять с плюсом» приурочена к 15-летию «Одноклассников» и состоится 25 марта.