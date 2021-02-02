Уволенный из сериала Мэнсон ответил на обвинения в насилии

Мэрилин Мэнсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский рокер Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшие со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд. Музыкант сделал это после того, как от сотрудничества с ним отказались один музыкальный лейбл и две киностудии. Слова потерявшего работу музыканта появились в его инстаграме:

Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности. Мэрилин Мэнсон

Актер добавил, что его «личные отношения всегда строились на согласии с партнерами». «Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой», — заявил Мэнсон.

Как уточняет Deadline, на фоне обвинений со стороны Вуд, звезды сериала «Мир дикого запада», Мэнсон потерял роль в сериале «Американские боги» на кабельном телеканале Starz и в шоу «Калейдоскоп ужасов» от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом.