Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
2 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Уволенный из сериала Мэнсон ответил на обвинения в насилии

От сотрудничества с артистом отказались две киностудии и один музыкальный лейбл
Мэрилин Мэнсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский рокер Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в сексуальном насилии, прозвучавшие со стороны актрисы Эван Рэйчел Вуд. Музыкант сделал это после того, как от сотрудничества с ним отказались один музыкальный лейбл и две киностудии. Слова потерявшего работу музыканта появились в его инстаграме:

Очевидно, что мое искусство и моя жизнь регулярно становятся предметом споров уже долгое время, но недавние обвинения в мой адрес — это ужасные искажения реальности.
Мэрилин Мэнсон

Актер добавил, что его «личные отношения всегда строились на согласии с партнерами». «Неважно, как или почему другие ныне решают переписать прошлое, правда останется таковой», — заявил Мэнсон.

Как уточняет Deadline, на фоне обвинений со стороны Вуд, звезды сериала «Мир дикого запада», Мэнсон потерял роль в сериале «Американские боги» на кабельном телеканале Starz и в шоу «Калейдоскоп ужасов» от AMC. Также стало известно, что от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом.

7.4
Американские боги
2017/США18+фэнтезимистика
Моя оценка

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые назвала имя своего насильника, заявив, что речь идет о Мэнсоне. Актриса отметила, что артист начал ухаживать за ней, когда та была подростком, после чего «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». Вуд встречалась с Мэнсоном с 2007 по 2010 год.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
199 р.
Калейдоскоп ужасов
Американские боги
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Мир дикого запада
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Мэрилин Мэнсон
Marilyn Manson
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офис
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Асмус кардинально сменила цвет волос ради новой роли
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Заменившая погибшего Колтового ведущая рассказала о съемках
Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове
Прилучный впервые высказался о своей госпитализации
Мечтающая сыграть ведьму Литвинова разнесла фильм с Хэтэуэй
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием
Елена Подкаминская показала себя в необычном образе
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
Асмус показала себя в свадебном платье на съемках
3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»
Кристина Асмус мечтает побриться налысо для роли
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
Звезды «Мстителей» встали на защиту «худшего Криса Голливуда»
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
Хмельницкая почтила память Марьянова и рассказала о книге о нем
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Асмус пожаловалась на почти круглосуточные съемки в новом шоу
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Новые трейлеры
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Райя и последний дракон
Дублированный трейлер №2
Годзилла против Конга
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Audi открыла заказы на два спорткара семейства RS (фото) Обе модели стоят дороже 9 миллионов рублей
Дети
14-летняя красавица-дочь Олега Табакова стала его копией (фото) Зудина поделилась фото девочки
Здоровье
Врач назвала вызывающие неприятный запах изо рта болезни И далеко не все они связаны со стоматологией.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь