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2 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку

Ученый и телеведущий завел аккаунт ради «добрых советов молодежи»
Николай Дроздов | Источник: Legion-Media.ru

Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» посмеялся над телеведущим и ученым Николаем Дроздовым, который недавно зарегистрировал аккаунт в тиктоке. Ведущий пошутил, что после появления Дроздова в тиктоке средний возраст пользователей сервиса вырос с 12 до 14 лет:

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По словам ведущего «Вечернего Урганта», Дроздов завел страницу в тиктоке, чтобы давать добрые советы молодым людям. «Я думаю, что Николая Николаевича в тиктоке ждет большой успех, потому что у нас не Америка — пожилого человека в соцсетях не заблокируют», — заключил Ургант, намекая на инцидент с бывшим президентом США Дональдом Трампом, аккаунты которого временно заморозили практически во всех популярных социальных сетях.

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.

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