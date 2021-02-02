Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя

«Первый канал» анонсировал новый сезон шоу перевоплощений « Точь-в-точь! ». Программа, в которой звезды примеряют образы других знаменитостей, выйдет в эфир после пятилетнего перерыва.

Шоу «Точь-в-точь!» впервые вышло на экраны в 2014 году. В рамках проекта участники примеряют образы известных музыкантов, меняясь до неузнаваемости. Главная цель конкурсанта в каждом эфире — впечатлить жюри, наиболее точно изобразив на сцене своего персонажа.