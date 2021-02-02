Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя

«Первый канал» анонсировал новый сезон шоу перевоплощений «Точь-в-точь!». Программа, в которой звезды примеряют образы других знаменитостей, выйдет в эфир после пятилетнего перерыва.
В числе десяти участников сезона — Алена Свиридова, Александр Панайотов, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Митя Фомин. Постоянными членами жюри проекта станут Максим Галкин, Максим Аверин и Леонид Ярмольник, а четвертое кресло в каждом выпуске будет занимать новый звездный гость. Александр Олешко вернется к роли ведущего шоу.
В первом выпуске конкурсанты перевоплотятся в Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, Шер, Элвиса Пресли, Билли Айлиш, Робби Уильямса и других звезд российской и мировой эстрады. Галкин отметил:
Я не строгий. Я был по ту сторону фронта. Когда был участником, то выходил на сцену каждый раз будто впервые — страшное дело. А тут сидишь как в теплой ванне — и еще говоришь, где они ошиблись, или хвалишь.
Шоу «Точь-в-точь!» впервые вышло на экраны в 2014 году. В рамках проекта участники примеряют образы известных музыкантов, меняясь до неузнаваемости. Главная цель конкурсанта в каждом эфире — впечатлить жюри, наиболее точно изобразив на сцене своего персонажа.